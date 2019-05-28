Народный фронт пойдет на досрочные выборы без списка - источники

Народный фронт

Партия Народный фронт решила не выдвигать список на досрочных выборах 21 июля, а сделает ставку на мажоритарные округа. Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в партии.

По словам собеседников, вчера, 27 мая, состоялось заседание парламентской фракции НФ, на котором обсуждалось возможное участие в предстоящих выборах.

"Никакого ребрендинга и объединений не будет. Решили попробовать избраться на округах", - отметил источник, присутствовавший на заседании.

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20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах, которые запланированы на 21 июля. Вчера новым главой пока еще виртуальной президентской партии Слуга народа стал политический советник Зеленского. В партии не против нынешних нардепов в своих списках.