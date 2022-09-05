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Наступление на Херсон. ВСУ ударили по переправе россиян в Новой Каховке — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 15:20
Наступление на Херсон. ВСУ ударили по переправе россиян в Новой Каховке — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Минобороны)

Вооруженные Силы Украины ударили по понтонной переправе российских оккупантов в Новой Каховке. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявляют, что противник ведет оборонные бои и обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта и в тыловых районах.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удар по понтонной переправе в районе Каховского моста, а также по логистическим и управленческим объектам россиян.

Потери оккупантов составили — 28 человек личного состава, две самоходные артиллерийские установки  "Мста", три единицы автомобильной и бронированной техники и два склада боеприпасов в районе Херсона. 

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область новая каховка ОК Юг контрнаступление ВСУ
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