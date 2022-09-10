Наступление ВСУ под Харьковом. Генштаб опубликовал потери армии России за прошлые сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 350 российских оккупантов за минувшие сутки, больше всего — на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в сводке потерь противника от Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях. Генштаб сообщал, что ВСУ продолжают контрнаступление на разных участках фронта, а также отбивают атаки оккупантов на Донбассе.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.