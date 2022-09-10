Наступление ВСУ под Харьковом. Генштаб опубликовал потери армии России за прошлые сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 350 российских оккупантов за минувшие сутки, больше всего — на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в сводке потерь противника от Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях. Генштаб сообщал, что ВСУ продолжают контрнаступление на разных участках фронта, а также отбивают атаки оккупантов на Донбассе.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
личного состава — 52250 (+350),
танков — 2136 (+14),
боевых бронированных машин — 4584 (+9),
артиллерийских систем — 1259 (+22),
РСЗО — 311 (+5),
средств ПВО — 162 (+3),
самолетов — 239,
вертолетов — 212 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 898 (+10),
крылатых ракет — 215 (+1),
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3426 (+27),
специальной техники — 114 (+2).
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
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