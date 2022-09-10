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Наступление ВСУ под Харьковом. Генштаб опубликовал потери армии России за прошлые сутки

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 10:31
Наступление ВСУ под Харьковом. Генштаб опубликовал потери армии России за прошлые сутки - Фото
Уничтоженная техника РФ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 350 российских оккупантов за минувшие сутки, больше всего — на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в сводке потерь противника от Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях. Генштаб сообщал, что ВСУ продолжают контрнаступление на разных участках фронта, а также отбивают атаки оккупантов на Донбассе.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили: 

личного состава — 52250 (+350),

танков — 2136 (+14),

боевых бронированных машин — 4584 (+9),

артиллерийских систем — 1259 (+22),

РСЗО — 311 (+5),

средств ПВО — 162 (+3),

самолетов — 239,

вертолетов — 212 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 898 (+10),

крылатых ракет — 215 (+1),

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3426 (+27),

специальной техники — 114 (+2).

Читайте также: ВСУ наступают на Изюм и Купянск. Изюмская группировка России может оказаться в котле — ISW 

Дмитро Гриниченко
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война генштаб потери России наступление ВСУ
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