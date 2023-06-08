Наступление ВСУ состоится, несмотря на Каховскую ГЭС. Так считает глава Минобороны Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что наступление Вооруженных Сил Украины состоится, несмотря на подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом он написал в Twitter.
По его мнению, Украину уже подтвердила график своего грядущего наступления и оно начнется независимо от катастрофы, которую Россия вызвала в Херсонской области.
Он отметил, что через неделю состоится очередное заседание стран-союзников в формате "Рамштайн".
"Там будет возобновлен статус военной поддержки, чтобы ничего не упустить в борьбе с оккупантами", — заявил Анушаускас.
В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- В Укргидроэнерго заявили, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, заявил гендиректор.
- Президент Зеленский сказал, что подрыв ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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