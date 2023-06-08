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Наступление ВСУ состоится, несмотря на Каховскую ГЭС. Так считает глава Минобороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 12:14
Наступление ВСУ состоится, несмотря на Каховскую ГЭС. Так считает глава Минобороны Литвы - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото: EPA)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что наступление Вооруженных Сил Украины состоится, несмотря на подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, Украину уже подтвердила график своего грядущего наступления и оно начнется независимо от катастрофы, которую Россия вызвала в Херсонской области.

Он отметил, что через неделю состоится очередное заседание стран-союзников в формате "Рамштайн".

"Там будет возобновлен статус военной поддержки, чтобы ничего не упустить в борьбе с оккупантами", — заявил Анушаускас.

В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

Читайте также: Гуменюк о подрыве ГЭС: Мы понимали, что надо подготовить население, но произошло все довольно внезапно

Дмитрий Гриниченко
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