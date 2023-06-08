Наступ ЗСУ відбудеться, незважаючи на Каховську ГЕС. Так вважає голова Міноборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що наступ Збройних Сил України відбудеться, незважаючи на підрив Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це він написав у Twitter.
На його думку, Україна вже підтвердила графік свого майбутнього наступу і він розпочнеться незалежно від катастрофи, яку Росія викликала у Херсонській області.
Він зазначив, що за тиждень відбудеться чергове засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн".
"Там буде відновлено статус військової підтримки, щоб нічого не проґавити у боротьбі з окупантами", — заявив Анушаускас.
В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, заявив гендиректор.
- Президент Зеленський сказав, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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