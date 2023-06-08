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Наступ ЗСУ відбудеться, незважаючи на Каховську ГЕС. Так вважає голова Міноборони Литви

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 12:14
Наступ ЗСУ відбудеться, незважаючи на Каховську ГЕС. Так вважає голова Міноборони Литви - Фото
Арвідас Анушаускас (Фото: EPA)

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що наступ Збройних Сил України відбудеться, незважаючи на підрив Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це він написав у Twitter.

На його думку, Україна вже підтвердила графік свого майбутнього наступу і він розпочнеться незалежно від катастрофи, яку Росія викликала у Херсонській області.

Він зазначив, що за тиждень відбудеться чергове засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн".

"Там буде відновлено статус військової підтримки, щоб нічого не проґавити у боротьбі з окупантами", — заявив Анушаускас.

В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".

Читайте також: Гуменюк про підрив ГЕС: Ми розуміли, що треба підготувати населення, але сталося все досить раптово

Дмитро Гриниченко
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