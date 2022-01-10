НАТО готово к новому конфликту в Европе – генсек
НАТО готово к новому конфликту в Европе на фоне российской эскалации у границ Украины и переговоров Запада с РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Financial Times.
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Он сказал, что Альянс подготовлен к "новому вооруженному конфликту в Европе" в случае провала переговоров западных стран с Россией.
"Я знаю историю России. На протяжении веков они имели конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива: сотрудничать, работать с НАТО", – заявил Солтенберг FT.
По словам генсека, США и НАТО готовы обсудить с Россией меры по снижению риска конфликта, такие как "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности и учений, а также по установлению линий связи".
Столтенберг отметил, что вместе можно найти политический путь решения ситуации, однако риск конфликта сохраняется. По его словам, Альянс готов стремиться к улучшению отношений с РФ и "уже доказал, что способен идти на компромиссы и находить с ней решения".
"Сдерживающие действия НАТО заслуживают доверия и сильны... Мы должны надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему", – добавил генсек.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- На этой неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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