НАТО готово к новому конфликту в Европе – генсек

НАТО готово к новому конфликту в Европе на фоне российской эскалации у границ Украины и переговоров Запада с РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Financial Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что Альянс подготовлен к "новому вооруженному конфликту в Европе" в случае провала переговоров западных стран с Россией.

"Я знаю историю России. На протяжении веков они имели конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива: сотрудничать, работать с НАТО", – заявил Солтенберг FT.

По словам генсека, США и НАТО готовы обсудить с Россией меры по снижению риска конфликта, такие как "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности и учений, а также по установлению линий связи".

Столтенберг отметил, что вместе можно найти политический путь решения ситуации, однако риск конфликта сохраняется. По его словам, Альянс готов стремиться к улучшению отношений с РФ и "уже доказал, что способен идти на компромиссы и находить с ней решения".

"Сдерживающие действия НАТО заслуживают доверия и сильны... Мы должны надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему", – добавил генсек.

Читайте также: В Женеве стартуют переговоры США и России. Кортеж уже под американским посольством: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.