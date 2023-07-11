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НАТО не видит вагнеровцев в Беларуси – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 11:47
НАТО не видит вагнеровцев в Беларуси – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии первого дня саммита Альянса в Вильнюсе заявил, что не видит присутствия террористов Группы Вагнера в Беларуси.

Столтенберга спросили, видит ли НАТО какие-либо признаки расположения наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси, на что он ответил: "Пока мы не видели развертывания сил Группировки Вагнера в Беларуси".

Он добавил, что Альянс "продолжает пристально следить за происходящим".

В то же время 1 июля беларуская служба Радио Свобода обнародовала спутниковые снимки, на которых изображен вероятный палаточный лагерь террористов Группы Вагнера под Осиповичами Могилевской области Беларуси. Позже палаточный городок показывали изнутри.

Читайте также: В Беларуси сносят лагеря для подготовки российских мобилизованных. В ГУР объяснили причину

Милана Головань
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беларусьйенс столтенбергВагнер
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