НАТО не видит вагнеровцев в Беларуси – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии первого дня саммита Альянса в Вильнюсе заявил, что не видит присутствия террористов Группы Вагнера в Беларуси.

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Столтенберга спросили, видит ли НАТО какие-либо признаки расположения наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси, на что он ответил: "Пока мы не видели развертывания сил Группировки Вагнера в Беларуси".

Он добавил, что Альянс "продолжает пристально следить за происходящим".

В то же время 1 июля беларуская служба Радио Свобода обнародовала спутниковые снимки, на которых изображен вероятный палаточный лагерь террористов Группы Вагнера под Осиповичами Могилевской области Беларуси. Позже палаточный городок показывали изнутри.

Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ЧВК "Вагнер" якобы обстреляли войска РФ. Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска.

27 июня Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.

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