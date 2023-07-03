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Новые фото вероятного палаточного лагеря для вагнеровцев в Беларуси: вид изнутри

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 19:08
Новые фото вероятного палаточного лагеря для вагнеровцев в Беларуси: вид изнутри - Фото
Фото: Сирена

Российский оппозиционный ресурс "Сирена" показал, как выглядит изнутри вероятный палаточный лагерь для террористов Группы Вагнера в Беларуси.

Ранее журналисты беларуской службы Радио Свобода публиковали спутниковые снимки палаточного лагеря в селе Цель под Осиповичами Могилевской области Беларуси.

По данным беларуских журналистов, этот лагерь может вместить 15 000 человек и является самым большим палаточным городком в стране.

В то же время Сирена указывает на то, что в лагере всего 8000 свободных мест, поскольку часть палаток – для хозпотребностей.

Как отмечает ресурс, фото изнутри лагеря предоставили якобы местные жители.

Фото: Сирена

В лагере устанавливают модульные палатки М-30 с деревянными нарами и настилами. По информации Сирены, в одной палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой уходит не более 30 минут.

Фото: Сирена

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что размещение вагнеровцев в Беларуси не станет проблемой для Украины. Говорит, там – хаб для Африки.

Вечером 30 июня беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все наемники Группы Вагнера якобы погибли на войне против Украины.

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Милана Головань
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