Новые фото вероятного палаточного лагеря для вагнеровцев в Беларуси: вид изнутри

Российский оппозиционный ресурс "Сирена" показал, как выглядит изнутри вероятный палаточный лагерь для террористов Группы Вагнера в Беларуси.

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Ранее журналисты беларуской службы Радио Свобода публиковали спутниковые снимки палаточного лагеря в селе Цель под Осиповичами Могилевской области Беларуси.

По данным беларуских журналистов, этот лагерь может вместить 15 000 человек и является самым большим палаточным городком в стране.

В то же время Сирена указывает на то, что в лагере всего 8000 свободных мест, поскольку часть палаток – для хозпотребностей.

Как отмечает ресурс, фото изнутри лагеря предоставили якобы местные жители.

В лагере устанавливают модульные палатки М-30 с деревянными нарами и настилами. По информации Сирены, в одной палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой уходит не более 30 минут.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что размещение вагнеровцев в Беларуси не станет проблемой для Украины. Говорит, там – хаб для Африки.

Вечером 30 июня беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все наемники Группы Вагнера якобы погибли на войне против Украины.

Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ПИК "Вагнер" якобы обстреляли войска РФ. Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска.

27 июня Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать белорусскую армию.

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