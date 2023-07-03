Нові фото ймовірного наметового табору для вагнерівців у Білорусі: вигляд зсередини

Російський опозиційний ресурс "Сирена" показав, як виглядає зсередини ймовірний наметовий табір для терористів Групи Вагнера у Білорусі.

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Раніше журналісти білоруської служби Радіо Свобода публікували супутникові знімки наметового табору у селі Цель під Осиповичами Могильовської області Білорусі.

За даними білоруських журналістів, цей табір може вмістити 15 000 осіб і є найбільшим таким наметовим містечком у країні.

Водночас Сирена вказує на те, що у таборі всього 8000 вільних місць, оскільки частина наметів – для госппотреб.

Як зазначає ресурс, фото зсередини табору надали нібито місцеві мешканці.

У таборі зводять модульні намети М-30 з дерев’яними нарами та настилами. За інформацією Сирени, в одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного витрачається не більше 30 хвилин.

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що розміщення вагнерівців у Білорусі не стане проблемою для України. Каже, там – хаб для Африки.

Ввечері 30 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що всі найманці Групи Вагнера нібито загинули на війні проти України.

Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків ПВК "Вагнер" нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.

27 червня Лукашенко заявив, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.

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