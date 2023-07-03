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Нові фото ймовірного наметового табору для вагнерівців у Білорусі: вигляд зсередини

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 19:08
Нові фото ймовірного наметового табору для вагнерівців у Білорусі: вигляд зсередини - Фото
Фото: Сирена

Російський опозиційний ресурс "Сирена" показав, як виглядає зсередини ймовірний наметовий табір для терористів Групи Вагнера у Білорусі.

Раніше журналісти білоруської служби Радіо Свобода публікували супутникові знімки наметового табору у селі Цель під Осиповичами Могильовської області Білорусі.

За даними білоруських журналістів, цей табір може вмістити 15 000 осіб і є найбільшим таким наметовим містечком у країні.

Водночас Сирена вказує на те, що у таборі всього 8000 вільних місць, оскільки частина наметів – для госппотреб.

Як зазначає ресурс, фото зсередини табору надали нібито місцеві мешканці.

Фото: Сирена

У таборі зводять модульні намети М-30 з дерев’яними нарами та настилами. За інформацією Сирени, в одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного витрачається не більше 30 хвилин.

Фото: Сирена

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що розміщення вагнерівців у Білорусі не стане проблемою для України. Каже, там – хаб для Африки.

Ввечері 30 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що всі найманці Групи Вагнера нібито загинули на війні проти України.

Читайте також: "Ретельно стежимо". Данілов вважає "вагнерівців" у Білорусі загрозою для України

Мілана Головань
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