НАТО не бачить вагнерівців у Білорусі – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на відкритті першого дня саміту Альянсу у Вільнюсі заявив, що не бачить присутності терористів Групи Вагнера у Білорусі.

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Столтенберга запитали, чи бачить НАТО якісь ознаки розташування найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі, на що він відповів: "Поки що ми не бачили розгортання сил Угруповання Вагнера у Білорусі".

Він додав, що Альянс "продовжує пильно стежити за тим, що відбувається".

Водночас 1 липня білоруська служба Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, на яких зображено можливий наметовий табір терористів Групи Вагнера під Осиповичами Могильовської області Білорусі. Пізніше наметове містечко показували зсередини.

Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків ПВК "Вагнер" нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.

27 червня Лукашенко заявив, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.

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