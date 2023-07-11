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НАТО не бачить вагнерівців у Білорусі – Столтенберг

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 11:47
НАТО не бачить вагнерівців у Білорусі – Столтенберг - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на відкритті першого дня саміту Альянсу у Вільнюсі заявив, що не бачить присутності терористів Групи Вагнера у Білорусі.

Столтенберга запитали, чи бачить НАТО якісь ознаки розташування найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі, на що він відповів: "Поки що ми не бачили розгортання сил Угруповання Вагнера у Білорусі".

Він додав, що Альянс "продовжує пильно стежити за тим, що відбувається".

Водночас 1 липня білоруська служба Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, на яких зображено можливий наметовий табір терористів Групи Вагнера під Осиповичами Могильовської області Білорусі. Пізніше наметове містечко показували зсередини.

Читайте також: У Білорусі зносять табори для підготовки російських мобілізованих. У ГУР пояснили причину

Мілана Головань
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БІЛОРУСЬВагнерЄнс Столтенберг
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