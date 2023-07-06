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У Білорусі зносять табори для підготовки російських мобілізованих. У ГУР пояснили причину

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 11:06
У Білорусі зносять табори для підготовки російських мобілізованих. У ГУР пояснили причину - Фото
Фото: Радіо Свобода Білорусь

Білоруська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що на трьох основних білоруських полігонах демонтують наметові містечка, які були створені для підготовки російських мобілізованих. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі LIGA.net пояснив це банальною відсутністю потреби Росії у таборах для своїх військових у Білорусі.

Як зазначили білоруські журналісти, табори на полігонах прибрали за два дні, що відображено на супутникових знімках за 2 та 4 липня.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

На фото, зробленому 4 липня, табору на полігоні Обуз-Лесновський під Барановичами фактично вже немає. На Лепельському полігоні також видно, що наметове містечко перебуває в процесі демонтажу. Третій полігон – Репіще під Осиповичами демонтували до 4 липня.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

Водночас, підкреслює Радіо Свобода, практично в цей самий час почалося будівництво наметового містечка в селі Цель Осиповицького району, ймовірно, для терористів групи Вагнера.

Відповідаючи на запитання, чому у Білорусі демонтують табори для російських мобілізованих, Черняк заявив, що у Росії відпала потреба в них.

"Табори використовувалися для підготовки мобілізованих. Тепер такої потреби немає", – сказав представник ГУР.

Причиною ж відсутності необхідності він назвав те, що сьогодні на території РФ достатньо власних полігонів для підготовки мобілізованих.

Читайте також: ПА ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму, а вагнерівців – терористами

Мілана Головань
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