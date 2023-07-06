В Беларуси сносят лагеря для подготовки российских мобилизованных. В ГУР объяснили причину

Беларуская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что на трех основных беларуских полигонах демонтируют палаточные городки, созданные для подготовки российских мобилизованных. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии LIGA.net объяснил это банальным отсутствием потребности России в лагерях для своих военных в Беларуси.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметили беларуские журналисты, лагеря на полигонах убрали за два дня, что отражено на спутниковых снимках за 2 и 4 июля.

На фото, сделанном 4 июля, лагеря на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами фактически нет. На Лепельском полигоне также видно, что палаточный городок находится в процессе демонтажа. Третий полигон – Репище под Осиповичами демонтировали до 4 июля.

В то же время, подчеркивает Радио Свобода, практически в это же время началось строительство палаточного городка в селе Цель Осиповичского района, вероятно, для террористов группы Вагнера.

Отвечая на вопрос, почему в Беларуси демонтируют лагеря для российских мобилизованных, Черняк заявил, что у России отпала потребность в них.

"Лагеря использовались для подготовки мобилизованных. Теперь такой необходимости нет", – сказал представитель ГУР.

Причиной же отсутствия необходимости он назвал то, что сегодня на территории РФ достаточно собственных полигонов для подготовки мобилизованных.

Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ЧВК Вагнер якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.

27 июня Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.

Читайте также: ПА ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а вагнеровцев – террористами

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.