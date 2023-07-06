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В Беларуси сносят лагеря для подготовки российских мобилизованных. В ГУР объяснили причину

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 11:06
В Беларуси сносят лагеря для подготовки российских мобилизованных. В ГУР объяснили причину - Фото
Фото: Радио Свобода Беларусь

Беларуская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что на трех основных беларуских полигонах демонтируют палаточные городки, созданные для подготовки российских мобилизованных. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии LIGA.net объяснил это банальным отсутствием потребности России в лагерях для своих военных в Беларуси.

Как отметили беларуские журналисты, лагеря на полигонах убрали за два дня, что отражено на спутниковых снимках за 2 и 4 июля.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

На фото, сделанном 4 июля, лагеря на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами фактически нет. На Лепельском полигоне также видно, что палаточный городок находится в процессе демонтажа. Третий полигон – Репище под Осиповичами демонтировали до 4 июля.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

В то же время, подчеркивает Радио Свобода, практически в это же время началось строительство палаточного городка в селе Цель Осиповичского района, вероятно, для террористов группы Вагнера.

Отвечая на вопрос, почему в Беларуси демонтируют лагеря для российских мобилизованных, Черняк заявил, что у России отпала потребность в них.

"Лагеря использовались для подготовки мобилизованных. Теперь такой необходимости нет", – сказал представитель ГУР.

Причиной же отсутствия необходимости он назвал то, что сегодня на территории РФ достаточно собственных полигонов для подготовки мобилизованных.

Читайте также: ПА ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а вагнеровцев – террористами

Милана Головань
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