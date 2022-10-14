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НАТО проведет в Европе учения по ядерному сдерживанию с участием 14 стран и 60 самолетов

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 15:44
НАТО проведет в Европе учения по ядерному сдерживанию с участием 14 стран и 60 самолетов - Фото
Фото: НАТО

С 17 по 30 октября военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса будут проводить учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Как отмечается, в течение двух недель ВВС стран НАТО будут отрабатывать возможности ядерного сдерживания с участием десятков самолетов над северо-западной Европой.

В Альянсе подчеркивают, что эти тренировки являются рутинными, регулярными учениями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями.

В учениях Steadfast Noon участвуют 14 стран и до 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

Как и в предыдущие годы, в учениях примут участие американские дальние бомбардировщики B-52; в этом году они будут летать с авиабазы ​​Майнот в Северной Дакоте.

Учебные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией.

"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Североатлантического союза", – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Учения Steadfast Noon каждый год принимает один из союзников НАТО.

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Наталія Медведєва
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нато ядерное оружие военные учения
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