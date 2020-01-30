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Назначение замов директора ГБР оспорили в суде

Назначение замов директора ГБР оспорили в суде - Фото
Фото: пресс-служба ГБР
30.01.2020, 12:40

Истец просит отменить результаты конкурса и допустить его к участию

Иск, в котором обжалуются решения о победителях в конкурсе на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований, поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать решения Конкурсной комиссии ГБР противоправными и отменить их. Также он просит обязать комиссию допустить его до участия в конкурсе.

ОАСК открыл производство по иску, его рассмотрение проходит по упрощенной процедуре без вызова сторон.

  • 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро.
  • 2 января фракция Голос потребовала остановить конкурс из-за якобы нарушений в его проведении.
  • 20 января первым замглавы ГБР был назначен бывший адвокат Януковича Александр Бабиков.

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