Назначение замов директора ГБР оспорили в суде

Иск, в котором обжалуются решения о победителях в конкурсе на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований, поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец просит суд признать решения Конкурсной комиссии ГБР противоправными и отменить их. Также он просит обязать комиссию допустить его до участия в конкурсе.
ОАСК открыл производство по иску, его рассмотрение проходит по упрощенной процедуре без вызова сторон.
- 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
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27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
- 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро.
- 2 января фракция Голос потребовала остановить конкурс из-за якобы нарушений в его проведении.
- 20 января первым замглавы ГБР был назначен бывший адвокат Януковича Александр Бабиков.
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