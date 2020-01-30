Назначение замов директора ГБР оспорили в суде

Фото: пресс-служба ГБР

Иск, в котором обжалуются решения о победителях в конкурсе на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований, поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать решения Конкурсной комиссии ГБР противоправными и отменить их. Также он просит обязать комиссию допустить его до участия в конкурсе.

ОАСК открыл производство по иску, его рассмотрение проходит по упрощенной процедуре без вызова сторон.

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