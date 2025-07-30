NBC News: Хегсет обсуждал идею баллотироваться в губернаторы штата Теннесси

Пит Хегсет (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Глава Пентагона Пит Хегсет в частных разговорах обсуждал возможность баллотироваться в губернаторы штата Теннесси в 2026 году. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных собеседников, которые общались с министром обороны напрямую.

Если Хегсет продолжит обсуждение, это приведет к серьезным изменениям в руководстве Пентагона, которое контролирует американскую армию и миллионы федеральных служащих.

Министерство обороны США запрещает гражданским служащим баллотироваться на политические должности, а это означает, что Хегсету придется уйти в отставку, чтобы сделать это.

В комментарии журналистам спикер Пентагона Шон Парнелл сказал, что Хегсет сосредоточен исключительно на службе при президенте США Дональда Трампа.

Один из собеседников рассказал, что их разговор с главой Пентагона состоялся в течение последних трех недель и что он был серьезным, а не просто обменом идеями.

Другой человек не сказал, когда они разговаривали, – кроме того, что это было с тех пор, как Хегсет стал министром обороны в январе.

Обсуждения сосредоточились на том, что нужно для участия в выборах. Один собеседник добавил, что они обсудили требования для участия в выборах губернатора Теннесси и шансы на победу. Другой человек сказал, что они говорили с Хегсетом о реалиях кампании.

Оба собеседника отметили, что после их разговоров с Хегсетом непонятно, сделает ли он этот шаг. Но они оба сказали, что глава Пентагона рассматривал эту возможность.

Спикер Пентагона отреагировал на статью NBC News.

"Фейковые новости NBC так отчаянно жаждут внимания, что они снова ищут вымышленную историю. Существует только два варианта: либо "источники" вымышленные, либо этих репортеров цепляют. Министр обороны Хегсет сосредоточен исключительно на службе при президенте Трампе и продвижении миссии "Америка превыше всего" в Министерстве обороны", — заявил Парнелл.

Другие люди в окружении Хегсета заявили, что он не планирует начинать кампанию. Человек, который разговаривал с министром на прошлой неделе, спросил его о слухах о том, что он хочет уйти с должности для участия в выборах. Этот человек сказал, что Хегсет "целиком и очень четко" дал понять, что не собирается баллотироваться. По словам этого собеседника, эта идея "совершенно не рассматривается".