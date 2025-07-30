NBC News: Гегсет обговорював ідею балотуватися у губернатори штату Теннессі

Піт Гегсет (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Очільник Пентагону Піт Гегсет у приватних розмовах обговорював можливість балотуватися в губернатори штату Теннессі у 2026 році. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на двох неназваних співрозмовників, які спілкувалися з міністром оборони напряму.

Якщо Гегсет продовжить обговорення, це призведе до серйозних змін у керівництві Пентагону, яке контролює американську армію та мільйони федеральних службовців.

Міністерство оборони США забороняє цивільним службовцям балотуватися на політичні посади, а це означає, що Гегсету доведеться піти у відставку, щоб зробити це.

У коментарі журналістам речник Пентагону Шон Парнелл сказав, що Гегсет зосереджений виключно на службі при президенті США Дональда Трампа.

Один зі співрозмовників розповів, що їхня розмова з очільником Пентагону відбулася протягом останніх трьох тижнів і що вона була серйозною, а не просто обміном ідеями.

Інша людина не сказала, коли вони розмовляли, – окрім того, що це було з того часу, як Гегсет став міністром оборони в січні.

Обговорення зосередилися на тому, що потрібно для участі в виборах. Один співрозмовник додав, що вони обговорили вимоги для участі в виборах губернатора Теннессі та шанси на перемогу. Інша людина сказала, що вони говорили з Гегсетом про реалії кампанії.

Обидва співрозмовники зазначили, що після їхніх розмов з Гегсетом незрозуміло, чи зробить він цей крок. Але вони обидва сказали, що глава Пентагона розглядав цю можливість.

Речник Пентагону відреагував на статтю NBC News.

"Фейкові новини NBC так відчайдушно прагнуть уваги, що вони знову шукають вигадану історію. Існує лише два варіанти: або "джерела" вигадані, або цих репортерів чіпляють. Міністр оборони Гегсет зосереджений виключно на службі президента Трампа та просуванні місії "Америка понад усе" в Міністерстві оборони", – заявив Парнелл.

Інші люди в оточенні Гегсета заявили, що він не планує розпочинати кампанію. Людина, яка розмовляла з міністром минулого тижня, запитала його про чутки про те, що він хоче піти з посади для участі в виборах. Ця людина сказала, що Гегсет "цілком і дуже чітко" дав зрозуміти, що не збирається балотуватися. За словами цього співрозмовника, ця ідея "абсолютно не розглядається".