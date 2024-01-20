NBC: У Байдена сказали Конгрессу, что без США РФ может победить через несколько месяцев

Помощники Байдена заявили законодателям, что в ближайшие недели у Украины закончатся определенные возможности ПВО и артиллерии

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители Белого дома сообщили лидерам Конгресса, что без помощи США существует риск победы России в войне против Украины в ближайшее время.

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По словам собеседников журналистов, законодателям объяснили, что если Сенат и Палата представителей не одобрят продолжение помощи Украине, то РФ может выиграть войну в течении нескольких недель или месяцев.

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс заявили, что в ближайшие недели у Украины закончатся "определенные возможности" противовоздушной обороны и артиллерии.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгрессаставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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