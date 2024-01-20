NBC: У Байдена сказали Конгрессу, что без США РФ может победить через несколько месяцев
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители Белого дома сообщили лидерам Конгресса, что без помощи США существует риск победы России в войне против Украины в ближайшее время.

По словам собеседников журналистов, законодателям объяснили, что если Сенат и Палата представителей не одобрят продолжение помощи Украине, то РФ может выиграть войну в течении нескольких недель или месяцев.

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс заявили, что в ближайшие недели у Украины закончатся "определенные возможности" противовоздушной обороны и артиллерии.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

  • 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
  • Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгрессаставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

Читайте также: Трамп выступил против компромиссов по границе для помощи Украине. Надеется на Джонсона

войнавоенная помощьбелый домконгресс сшаджо байден