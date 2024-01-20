NBC: У Байдена сказали Конгресу, що без допомоги США Росія може перемогти за кілька місяців

Помічники Байдена заявили законодавцям, що найближчими тижнями в України закінчаться певні можливості ППО та артилерії

Спікер Палати представників США Майк Джонсон (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Американський канал NBC News з посиланням на власні джерела повідомив, що представники Білого дому повідомили лідерам Конгресу, що без допомоги США існує ризик перемоги Росії у війні проти України найближчим часом.

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За словами співрозмовників журналістів, законодавцям пояснили, що якщо Сенат та Палата представників не схвалять продовження допомоги Україні, то РФ може виграти війну протягом кількох тижнів чи місяців.

Зазначається, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та директор національної розвідки Авріл Хейнс заявили, що найближчими тижнями в України закінчаться "певні можливості" протиповітряної оборони та артилерії.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат наступного тижня укладе угоду з безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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