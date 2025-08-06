"Не быть вассалом Кремля". Близкий к Трампу пастор оценил диалог Ватикана с РПЦ
Марк Бернс (Фото: X / пастор Марк Бернс)

Американский пастор Марк Бернс считает, что в общении с Русской православной церковью Ватикану следовало бы убедить это учреждение, что оно "не должно быть вассалом Кремля". Об этом евангельский служитель, которого называют личным духовным советником руководителя США, рассказал в интервью LIGA.net.

Журналистка спросила пастора, должны ли Ватикан и РПЦ разговаривать, как предложил папа Лев XIV, несмотря на то, что российская церковь открыто поддерживает армию оккупантов и войну России.

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"Это действительно выглядит противоречиво, но с духовной точки зрения мы должны быть готовы говорить со всеми. Если у Господа есть слово для папы, чтобы он передал его руководству русской церкви и помог им понять, что их поддержка войны не является Божьим делом, и это может привести к покаянию – тогда, безусловно, надо разговаривать", – заявил Бернс.

Он считает, что обязательным для папы и любого человека веры является "говорить с теми, кто совершает зло", но не для того, чтобы оправдать его, а "помочь им осознать ошибки".

"Цель – привести их к покаянию, чтобы они вернулись к вере, а РПЦ поняла, что она не должна быть вассалом Кремля, а должна выступать за мир и любовь ко всем людям, включая украинцев. Моя молитва в том, чтобы именно такое послание папа передал российской церкви", – выразил свою мысль Бернс.

РПЦ за войну против Украины.
Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) открыто благословлял войну России против Украины и в ноябре 2023-го получил подозрение от Службы безопасности Украины. По состоянию на апрель 2024 года 14 митрополитов РПЦ, которые способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, получили заочные подозрения.

Согласно решению Госслужбы по этнополитике и свободе совести, Киевская митрополия УПЦ Московского патриархата должна разорвать связи с Русской церковью до 18 августа 2025 года.
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