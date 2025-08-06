"Не быть вассалом Кремля". Близкий к Трампу пастор оценил диалог Ватикана с РПЦ
Американский пастор Марк Бернс считает, что в общении с Русской православной церковью Ватикану следовало бы убедить это учреждение, что оно "не должно быть вассалом Кремля". Об этом евангельский служитель, которого называют личным духовным советником руководителя США, рассказал в интервью LIGA.net.
Журналистка спросила пастора, должны ли Ватикан и РПЦ разговаривать, как предложил папа Лев XIV, несмотря на то, что российская церковь открыто поддерживает армию оккупантов и войну России.
"Это действительно выглядит противоречиво, но с духовной точки зрения мы должны быть готовы говорить со всеми. Если у Господа есть слово для папы, чтобы он передал его руководству русской церкви и помог им понять, что их поддержка войны не является Божьим делом, и это может привести к покаянию – тогда, безусловно, надо разговаривать", – заявил Бернс.
Он считает, что обязательным для папы и любого человека веры является "говорить с теми, кто совершает зло", но не для того, чтобы оправдать его, а "помочь им осознать ошибки".
"Цель – привести их к покаянию, чтобы они вернулись к вере, а РПЦ поняла, что она не должна быть вассалом Кремля, а должна выступать за мир и любовь ко всем людям, включая украинцев. Моя молитва в том, чтобы именно такое послание папа передал российской церкви", – выразил свою мысль Бернс.
Согласно решению Госслужбы по этнополитике и свободе совести, Киевская митрополия УПЦ Московского патриархата должна разорвать связи с Русской церковью до 18 августа 2025 года.
- 26 июля папа римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, высокопоставленным клириком РПЦ. В последней заявляли, что среди тем встречи были российско-украинская война и конфликт на Ближнем Востоке. Антоний заявил Льву о якобы "гонениях" против Московского патриархата в Украине, рассказала церковь страны-агрессора.
- В этом же интервью Бернс высказал мнение, что "Бог обязательно воздаст" диктатору Путину, как это было с тиранами прошлого. Также пастор посоветовал бы вице-президенту Венсу лично посетить Украину, но с Трампом "другая ситуация" из-за соображений безопасности.
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