"Не быть вассалом Кремля". Близкий к Трампу пастор оценил диалог Ватикана с РПЦ

Марк Бернс (Фото: X / пастор Марк Бернс)

Американский пастор Марк Бернс считает, что в общении с Русской православной церковью Ватикану следовало бы убедить это учреждение, что оно "не должно быть вассалом Кремля". Об этом евангельский служитель, которого называют личным духовным советником руководителя США, рассказал в интервью LIGA.net.

Журналистка спросила пастора, должны ли Ватикан и РПЦ разговаривать, как предложил папа Лев XIV, несмотря на то, что российская церковь открыто поддерживает армию оккупантов и войну России.

"Это действительно выглядит противоречиво, но с духовной точки зрения мы должны быть готовы говорить со всеми. Если у Господа есть слово для папы, чтобы он передал его руководству русской церкви и помог им понять, что их поддержка войны не является Божьим делом, и это может привести к покаянию – тогда, безусловно, надо разговаривать", – заявил Бернс.

Он считает, что обязательным для папы и любого человека веры является "говорить с теми, кто совершает зло", но не для того, чтобы оправдать его, а "помочь им осознать ошибки".

"Цель – привести их к покаянию, чтобы они вернулись к вере, а РПЦ поняла, что она не должна быть вассалом Кремля, а должна выступать за мир и любовь ко всем людям, включая украинцев. Моя молитва в том, чтобы именно такое послание папа передал российской церкви", – выразил свою мысль Бернс.