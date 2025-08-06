"Не бути васалом Кремля". Близький до Трампа пастор оцінив діалог Ватикану з РПЦ
Марк Бернс (Фото: X / pastor Mark Burns)

Американський пастор Марк Бернс вважає, що у спілкуванні з Російською православною церквою Ватикану слід було б переконати цю установу, що вона "не повинна бути васалом Кремля". Про це євангельський служитель, якого називають особистим духовним радником керівника США, розповів у інтерв'ю LIGA.net.

Журналістка запитала пастора, чи повинні Ватикан та РПЦ розмовляти, як запропонував папа Лев XIV, попри те, що російська церква відкрито підтримує армію окупантів та війну Росії.

Читайте також
Інтерв'ю з Марком Бернсом: Я – головний пастор Трампа. Це досить точне твердження

"Це дійсно виглядає суперечливо, але з духовного погляду ми маємо бути готові говорити з усіма. Якщо у Господа є слово для папи, щоб він передав його керівництву російської церкви й допоміг їм зрозуміти, що їхня підтримка війни не є Божою справою, і це може привести до покаяння – тоді, безумовно, треба розмовляти", – заявив Бернс.

Він вважає, що обов'язковим для папи та будь-якої людини віри є "говорити з тими, хто чинить зло", але не для того, щоб виправдати його, а щоб "допомогти їм усвідомити помилки".

"Мета – привести їх до покаяння, щоб вони повернулися до віри, а РПЦ зрозуміла, що вона не повинна бути васалом Кремля, а має виступати за мир і любов до всіх людей, включно з українцями. Моя молитва в тому, щоб саме таке послання папа передав російській церкві", – висловив свою думку Бернс.

РПЦ за війну проти України
Патріарх РПЦ Кирило (Володимир Гундяєв) відкрито благословляв війну Росії проти України й у листопаді 2023-го отримав підозру від Служби безпеки України. Станом на квітень 2024 року 14 митрополитів РПЦ, які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях, отримали заочні підозри.

Згідно з рішенням Держслужби з етнополітики та свободи совісті, Київська митрополія УПЦ Московського патріархату має розірвати зв'язки з Російською церквою до 18 серпня 2025 року.
папа римськийВатиканрпцмарк бернсЛев XIV