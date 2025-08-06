"Не бути васалом Кремля". Близький до Трампа пастор оцінив діалог Ватикану з РПЦ

Марк Бернс (Фото: X / pastor Mark Burns)

Американський пастор Марк Бернс вважає, що у спілкуванні з Російською православною церквою Ватикану слід було б переконати цю установу, що вона "не повинна бути васалом Кремля". Про це євангельський служитель, якого називають особистим духовним радником керівника США, розповів у інтерв'ю LIGA.net.

Журналістка запитала пастора, чи повинні Ватикан та РПЦ розмовляти, як запропонував папа Лев XIV, попри те, що російська церква відкрито підтримує армію окупантів та війну Росії.

"Це дійсно виглядає суперечливо, але з духовного погляду ми маємо бути готові говорити з усіма. Якщо у Господа є слово для папи, щоб він передав його керівництву російської церкви й допоміг їм зрозуміти, що їхня підтримка війни не є Божою справою, і це може привести до покаяння – тоді, безумовно, треба розмовляти", – заявив Бернс.

Він вважає, що обов'язковим для папи та будь-якої людини віри є "говорити з тими, хто чинить зло", але не для того, щоб виправдати його, а щоб "допомогти їм усвідомити помилки".

"Мета – привести їх до покаяння, щоб вони повернулися до віри, а РПЦ зрозуміла, що вона не повинна бути васалом Кремля, а має виступати за мир і любов до всіх людей, включно з українцями. Моя молитва в тому, щоб саме таке послання папа передав російській церкві", – висловив свою думку Бернс.