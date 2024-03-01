"Не должны искать оправдания": Британия толкает Германию к отправке Taurus – Bloomberg

По данным издания, Лондон уже предлагал решение для преодоления сопротивления Берлина в отношении поставок ракет

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить ракеты большой дальности Taurus Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова анонимных британских чиновников.

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Издание отметило, что высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы ракеты Taurus.

Один из чиновников подчеркнул, что "Германия должна прекратить искать оправдания".

Как отметили журналисты, Лондон предлагал решения для преодоления сопротивления Берлина относительно поставок ракет, включая соглашение об обмене, согласно которому будет поставлять Украине больше Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Британии дальнобойные ракеты на замену.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс сказала, что заявления канцлера Олафа Шольца "неправильные, безответственные и являются пощечиной союзникам". Она подчеркнула, что Шольц должен дать Taurus и "прекратить сдерживать безопасность Европы".

Вчера немецкий канцлер в очередной раз выступил против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. В этот раз он аргументировал свою позицию опасением, что ракеты могут долететь до Москвы в случае "неправильного использования".

В октябре 2023 года канцлер Германии заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

22 февраля нардеп от Слуги народа Чернев, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".

26 февраля канцлер Германии категорически отверг возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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