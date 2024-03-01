"Мають перестати шукати виправдання": Лондон підштовхує Німеччину до відправлення Taurus – Bloomberg

За даними видання, Лондон вже пропонував рішення для подолання опору Берліна стосовно постачання ракет

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Уряд Великої Британії приватно закликав Німеччину надати ракети великої дальності Taurus Україні. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на слова анонімних британських чиновників.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Видання зазначило, що високопоставлені британські міністри та чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні вкрай необхідні ракети Taurus.

Один із посадовців підкреслив, що "Німеччина повинна припинити шукати виправдання".

Як зазначили журналісти, Лондон пропонував рішення для подолання опору Берліна стосовно постачання ракет, включно з угодою про обмін, згідно з якою постачатиме Україні більше Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії далекобійні ракети на заміну.

Голова комітету в закордонних справах Палати громад Алісія Кернс наголосила, що заяви канцлера Олафа Шольца "неправильні, безвідповідальні та є ляпасом союзникам". Вона сказала, що Шольц повинен дати Taurus і "припинити стримувати безпеку Європи".

Вчора німецький канцлер вчергове виступив проти надання Україні далекобійних ракет Taurus. Цього разу він аргументував свою позицію побоюванням, що ракети можуть долетіти до Москви у разі "неправильного використання".

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, перебуваючи в Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

26 лютого канцлер Німеччини категорично відкинув можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Читайте також: Міноборони Британії – Шольцу: Те, як ЗСУ використовують ракети від союзників – їхня справа