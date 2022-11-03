Не стоит спешить радоваться исчезновению флага РФ в Херсоне, идет гибридная война – ОК Юг
Исчезновение российского флага с административного здания во временно оккупированном Херсоне может быть провокацией и частью гибридной войны. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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По словам Гуменюк, снятие флага РФ со здания администрации оккупированного Херсона может быть провокацией, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заходить в них безопасно.
Спикер ОК "Юг" отметила, что военные видят ситуацию немного под другим углом и отреагируют адекватно.
Гуменюк рассказала, что российские оккупанты готовятся к уличным боям и размещают свои подразделения в домах мирных жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. При этом военные РФ переодеты в гражданское.
"Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск", – сказала спикер ОК "Юг".
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