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Не стоит спешить радоваться исчезновению флага РФ в Херсоне, идет гибридная война – ОК Юг

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 14:37
Не стоит спешить радоваться исчезновению флага РФ в Херсоне, идет гибридная война – ОК Юг - Фото
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

Исчезновение российского флага с административного здания во временно оккупированном Херсоне может быть провокацией и частью гибридной войны. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, снятие флага РФ со здания администрации оккупированного Херсона может быть провокацией, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заходить в них безопасно.

Спикер ОК "Юг" отметила, что военные видят ситуацию немного под другим углом и отреагируют адекватно.

Гуменюк рассказала, что российские оккупанты готовятся к уличным боям и размещают свои подразделения в домах мирных жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. При этом военные РФ переодеты в гражданское.

"Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск", – сказала спикер ОК "Юг". 

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Наталія Медведєва
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война Херсон ОК Юг Наталья Гуменюк
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