Не стоит спешить радоваться исчезновению флага РФ в Херсоне, идет гибридная война – ОК Юг

Исчезновение российского флага с административного здания во временно оккупированном Херсоне может быть провокацией и частью гибридной войны. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Гуменюк, снятие флага РФ со здания администрации оккупированного Херсона может быть провокацией, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заходить в них безопасно.

Спикер ОК "Юг" отметила, что военные видят ситуацию немного под другим углом и отреагируют адекватно.

Гуменюк рассказала, что российские оккупанты готовятся к уличным боям и размещают свои подразделения в домах мирных жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. При этом военные РФ переодеты в гражданское.

"Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск", – сказала спикер ОК "Юг".

Ранее сегодня, комментируя фотографию с отсутствующим на здании Херсонской облгосадминистрации флагом страны-оккупанта России, секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что в пока еще оккупированном областном центре "скоро будет что-то интересное происходить".

Начальник ГУР Буданов заявил, что Украина рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России.

В авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.