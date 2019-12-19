"Не стоит терять оптимизма". Посол Франции о переговорах в Минске

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Страны-участницы нормандской четверки проводят переговоры по выходу из ситуации, которая возникла из-за отсутствия договоренностей на вчерашнем заседании трехсторонней контактной группы. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает Укринформ.

"В любом случае замораживание конфликта не соответствует нашим желаниям и нашим намерениям. Мы настроены на реализацию всех обязательств, взятых в рамках нормандского саммита", - отметил посол.

По его словам, неудача, постигшая переговоры в трехсторонней контактной группе, "имела место лишь вчера".

"Мы, конечно, делаем соответствующие выводы и сегодня происходит соответствующая работа на уровне наших столиц, чтобы совместно решать, каким образом выходить из этой ситуации, какие меры в этом могут быть приняты", - сказал де Понсен.

В этом контексте он уточнил, что подобные ситуации в переговорном процессе в рамках ТКГ случаются не впервые, поэтому "не стоит терять оптимизма".

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

закончились переговоры Зеленский-Путин Вот к чему пришли 18 декабря Пристайко заявил, что т рехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".

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