"Не стоит терять оптимизма". Посол Франции о переговорах в Минске

Страны-участницы нормандской четверки проводят переговоры по выходу из ситуации, которая возникла из-за отсутствия договоренностей на вчерашнем заседании трехсторонней контактной группы. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает Укринформ.
"В любом случае замораживание конфликта не соответствует нашим желаниям и нашим намерениям. Мы настроены на реализацию всех обязательств, взятых в рамках нормандского саммита", - отметил посол.
По его словам, неудача, постигшая переговоры в трехсторонней контактной группе, "имела место лишь вчера".
"Мы, конечно, делаем соответствующие выводы и сегодня происходит соответствующая работа на уровне наших столиц, чтобы совместно решать, каким образом выходить из этой ситуации, какие меры в этом могут быть приняты", - сказал де Понсен.
В этом контексте он уточнил, что подобные ситуации в переговорном процессе в рамках ТКГ случаются не впервые, поэтому "не стоит терять оптимизма".
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