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Не доказанные факты, а версия следствия. СБУ исправила публикацию о деле Стерненко

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 11:55
Не доказанные факты, а версия следствия. СБУ исправила публикацию о деле Стерненко - Фото
Сергей Стерненко (Фото - Instagram Стерненко)

Служба безопасности Украины отредактировала публикацию о деле общественного деятеля Сергея Стерненко, размещенную на сайте спецслужбы летом 2020-го. В материале появилась приписка, что изложенная информация является не доказанными фактами, а версией следствия.

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Решение обязать СБУ отредактировать публикацию суд вынес 30 ноября 2021-го.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В тот же день на сайте СБУ появился материал на эту тему. Детали дела описывались в двух колонках: "Как пытаются подать информацию" и "Как на самом деле".

Теперь там есть уточнение, что суд признал эту информацию "не как утверждение об уже существующих и доказанных фактах, а изложением версии следствия".

Не доказанные факты, а версия следствия. СБУ исправила публикацию о деле Стерненко

После публикации этого материала Стерненко подал иск в суд против СБУ о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. 16 сентября 2021-го Шевченковский суд Киева отклонил заявление. Стерненко подал апелляцию.

30 ноября Киевский апелляционный суд постановил, что информация, распространенная СБУ, является версией следствия, а не существующими и доказанными фактами. Суд обязал СБУ разместить на своем сайте резолютивную часть постановления по этому делу. 

Читайте также: Запрет въезда россиянам. Зеленский отправил петицию Стерненко в Кабмин, СБУ и СНБО

Оксана Житнюк
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Сергей Стерненко суд сбу иск самооборона
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