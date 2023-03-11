Не только баллистика. Patriot и SAM/T помогут Украине сбивать российскую авиацию – ВСУ

Западные системы противовоздушной обороны Patriot и SAM/T, которые скоро поступят в Украину, помогут сбивать не только российские крылатые ракеты, но и тактическую авиацию оккупантов. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнату напомнили о его словах по поводу сроков поступления систем ПВО Patriot в Украину – мол, мы об этом узнаем, когда с их помощью будет сбит первый российский самолет. Спикера Воздушных сил попросили прокомментировать, почему именно самолет, ведь ожидалась эффективность этих систем ПВО в борьбе именно с баллистическими ракетами.

"Комплекс [Patriot] хорош не только в плане сбивания баллистических ракет. Это комплекс дальнего радиуса действия. К сожалению, у нас нет таких дальнобойных зенитных ракетных систем. Основные комплексы у нас – это Бук-М1 с дальностью 40 км, С-300 с дальностью 75 км", – отметил Игнат.

Поэтому, по его словам, комплексы Patriot и SAM/T с радиусом действия 150 км помогут не только сбивать баллистические ракеты, но и противостоять деятельности российской авиации на больших расстояниях.

"Россия применяет в прифронтовой зоне, на северных и южных направлениях авиацию, чтобы задавать удары и ракетами, и планирующими управляемыми авиационными бомбами – они подлетают за 30, 40, 50, 60 км к нашим границам и могут сбрасывать эти бомбы", – сказал Игнат.

Он отметил, что наличие вышеупомянутых ПВО, а также наличие авиации, способной наносить удары на расстояние более 150 км, отгонят авиацию РФ от границ Украины.

"Понятно, что хотелось бы видеть не только сбитые российские крылатые ракеты, но и самолеты", – сказал Игнат, подчеркнув, что речь идет об авиации РФ, используемой россиянами на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины научатся пользоваться системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, в то время как привычная подготовка длится 10 месяцев.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Франция и Италия передадут SAMP/T весной 2023 года.

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Оксана Житнюк

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