Не все новые солдаты КНДР будут заниматься в России разминированием – Буданов
Не все северокорейские военные, которые должны прибыть в Россию для разминирования и инженерных работ, будут выполнять именно эти задачи. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.
О планах Пхеньяна направить в ближайшие месяцы инженерные подразделения численностью 6000 человек для якобы разминирования и проведения восстановительных работ в Курской области сообщал ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но будут ли они все это делать?" – заявил Буданов.
По его словам, КНДР также направит в Россию от 50 до 100 единиц техники, включая основные боевые танки M2010, или "Чхонма-Д", и бронетранспортеры БТР-80.
По данным украинской разведки, Северная Корея уже компенсировала потери своих военнослужащих в Курской области, пополнив подразделения, развернутые в России, и в настоящее время численность ее войск там составляет около 11 000 солдат.
- 1 июля 2025 года Главное управление разведки сообщало, что непосредственного участия солдат Северной Кореи в боевых действиях на стороне России против Сил обороны не зафиксировано.
- Тогда же в разведке заявляли, что на военных полигонах на Дальнем Востоке России прошли подготовку около 3500 солдат КНДР, их могут перебросить в Курскую область.
