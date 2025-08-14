Не все новые солдаты КНДР будут заниматься в России разминированием – Буданов

Пхеньян планирует отправить в Россию еще 6000 военнослужащих и до 100 единиц техники

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Не все северокорейские военные, которые должны прибыть в Россию для разминирования и инженерных работ, будут выполнять именно эти задачи. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

О планах Пхеньяна направить в ближайшие месяцы инженерные подразделения численностью 6000 человек для якобы разминирования и проведения восстановительных работ в Курской области сообщал ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но будут ли они все это делать?" – заявил Буданов.

По его словам, КНДР также направит в Россию от 50 до 100 единиц техники, включая основные боевые танки M2010, или "Чхонма-Д", и бронетранспортеры БТР-80.

По данным украинской разведки, Северная Корея уже компенсировала потери своих военнослужащих в Курской области, пополнив подразделения, развернутые в России, и в настоящее время численность ее войск там составляет около 11 000 солдат.