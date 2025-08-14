Не всі нові солдати КНДР будуть займатися в Росії розмінуванням – Буданов

Пхеньян планує відправити до Росії ще 6000 військовослужбовців та до 100 одиниць техніки

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Не всі північнокорейські військові, що мають прибути до Росії для розмінування та інженерних робіт, будуть виконувати саме ці завдання. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Japan Times.

Про плани Пхеньяна протягом наступних місяців направити військові інженерні підрозділи загальною чисельністю 6000 людей для нібито розмінування та проведення відновлювальних робіт у Курській області раніше повідомляв заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони це робитимуть?" – заявив Буданов.

За його словами, КНДР також направить до Росії від 50 до 100 одиниць техніки, включно з основними бойовими танками M2010, або "Чхонма-Д, та бронетранспортерами БТР-80.

За даними української розвідки, Північна Корея вже компенсувала втрати своїх військових у Курській області у підрозділах, розгорнутих у Росії, і наразі чисельність її військ там становить близько 11 000 солдатів.