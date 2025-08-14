Не всі нові солдати КНДР будуть займатися в Росії розмінуванням – Буданов
Не всі північнокорейські військові, що мають прибути до Росії для розмінування та інженерних робіт, будуть виконувати саме ці завдання. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Japan Times.
Про плани Пхеньяна протягом наступних місяців направити військові інженерні підрозділи загальною чисельністю 6000 людей для нібито розмінування та проведення відновлювальних робіт у Курській області раніше повідомляв заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.
"Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони це робитимуть?" – заявив Буданов.
За його словами, КНДР також направить до Росії від 50 до 100 одиниць техніки, включно з основними бойовими танками M2010, або "Чхонма-Д, та бронетранспортерами БТР-80.
За даними української розвідки, Північна Корея вже компенсувала втрати своїх військових у Курській області у підрозділах, розгорнутих у Росії, і наразі чисельність її військ там становить близько 11 000 солдатів.
- 1 липня 2025 року ГУР повідомляло, що безпосередньої участі солдатів Північної Кореї у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони не фіксується.
- Тоді ж у розвідці заявляли, що на військових полігонах на Далекому Сході Росії пройшли підготовку близько 3500 солдатів КНДР, їх можуть перекинути в Курську область.
