Недопустимо рассказывать о том, где и когда будет контрнаступление Украины — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал гражданских, которые позволяют себе говорить о контрнаступлении Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию Апостроф.

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По его словам, недопустимо говорить о том, когда и где будет контрнаступление Украины, в частности, со стороны гражданских, "даже имеющих отношение к Верховной Раде".

"Я думаю, что контрразведка должна заниматься такими "глашатаями". Что касается ситуации по контрнаступлениям, что касается ситуации по военным компонентам — это дело военных. Они должны определяться, где, когда, как они должны проводить эти операции", — сказал Данилов.

Он отметил, что гражданские не имеют никакого права давать комментарии насчет хода военных операций, однако подобное неоднократно происходило.

"Как только наша армия будет готова, и это не зависит только от Байдена или от снабжения, наши военные знают, чем им нужно заниматься. Мы им доверяем. Мы понимаем, что на них лежит огромная ответственность по защите нашей страны. Но здесь я хотел бы заметить, что они не должны быть одиноки. Все наше общество должно участвовать в военном отпоре агрессору", — заявил секретарь СНБО.

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Дмитрий Гриниченко

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