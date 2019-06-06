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06.06.2019, 11:55

Незаконное обогащение. Раде не интересен законопроект Зеленского

Незаконное обогащение. Раде не интересен законопроект Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Предложенный президентом документ не набрал минимально необходимого количества голосов, чтобы его включили в повестку дня сессии

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня сессии президентский проект закона о незаконном обогащении №10358. За это проголосовали 205 народных депутатов при 226 необходимых.

Одновременно парламент не поддержал включение в повестку дня и альтернативного проекта №10358-1.

При этом депутатский законопроект №10110-д о незаконном обогащении все же будет рассмотрен на сессии: такое решение поддержали 226 депутатов.

У Зеленского вчера заявили, что их закон "откроет старые дела" о незаконном обогащении. Его текст опубликован на сайте Рады.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Вот полный текст решения. КСУ рассказал, почему сделал этоLIGA.net объяснила, что это значит, а также опубликовала список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за".

В марте МВФ, ЕС и США не поддержали ни один из внесенных законопроектов на эту тему.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, незаконное обогащение
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