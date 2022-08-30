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Нидерланды поддерживают запрет туристических виз для россиян – премьер-министр

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 16:47
Нидерланды поддерживают запрет туристических виз для россиян – премьер-министр - Фото
Вопке Хукстра ( Фото: ЕРА)

Правительство Нидерландов будет выступать за запрет на туристические визы для россиян на саммите министров иностранных дел ЕС в Праге 31 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает RTL Nieuws.

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"В Европе мы будем выступать за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы. Мы проводим четкое различие между туристическими визами и другими визами", — заявил Хукстра.

По его словам, это ограничения на посещение россиян стран ЕС не касается других категорий виз. В частности, виз для обучения, посещения семьи, беженцев или для долгосрочного проживания.

Глава МИД Нидерландов также отметил, что не считает отмену туристических виз для россиян наказанием за войну.

"Мы хотели бы провести разницу между российским государством и его гражданами. Но в то же время мы видим, что большинство приезжающих сюда людей — это богатые россияне, которые часто имеют связи с режимом", — добавил Хукстра.

По его словам, будет ли достигнуто соглашение в ЕС на запрет на туристические визы для граждан РФ пока неизвестно, но Нидерланды надеются на единство в этом вопросе.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем выйти на запрет туристических виз и оставить другие визы нетронутыми. Есть страны, которые очень откровенны, а другие страны колеблются. Дипломатические усилия направлены на согласование запрета этих туристических виз", – добавил Хукстра.

Министры иностранных дел европейских стран обсудят в Праге, следует ли ввести европейский запрет на въезд российских туристов уже 31 августа.

По подсчетам европейского агентства по охране границ Frontex, с начала российского вторжения в Украину в страны ЕС приехало около 1 миллиона россиян.

  • Президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. 
  • 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии. 
  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России. 
  • 28 августа сообщалось, что главы МИД стран ЕС планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, заключенного в 2007 году.
  • Сегодня, 30 августа, немецкое dpa сообщало, что Германия и Франция совместно призвали страны ЕС не запрещать выдачу виз россиянам.

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Наталия Фреик
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Россия виза туристические визы Вопке Хукстра
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