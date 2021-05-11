"Никаких нацистов, никаких коммунистов". Дробович оптимистичен после 8–9 мая в Украине
В целом спокойные акции, приуроченные к 8-9 мая в Украине, дают повод для оптимизма, а закон "должен работать бескомпромиссно и четко: никаких нацистов, никаких коммунистов", считает директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Украине прошло более 600 массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Открыто 13 уголовных дел, в Одессе и Очакове произошли стычки.
По словам Дробовича, это нормально, что каждый может сам выбрать "подходящую" ему дату для того, чтобы отметить окончание в 1945 году Второй мировой войны.
Смотрите фото: Оккупационный сюр. Сорокаметровый Сталин улетел в небо над Крымом
Чиновник считает, что раз Украина является демократической страной, "необязательно, чтобы все одинаково относились к празднику".
"Разные люди могут выбирать те модели чествования, которые им ближе, тем более, что у нас в стране есть и 8 мая – День памяти и примирения, и 9 мая – День победы над нацизмом. <...> Такое (небольшое) количество нарушений и относительно спокойный характер акций – это оптимистический сигнал", – объяснил он.
Глава УИНП подчеркнул: по его мнению, конфликты и стычки вокруг дат 8 и 9 мая – следствие того, что "многие политики пытаются качать противоречия на теме Второй мировой войны".
- "Германия на стороне Украины". В день примирения Киев и Берлин обменялись письмами по случаю 8 мая.
- К Путину на парад в Москве приехал только президент Таджикистана.
- МВД напомнило о запрете использования символики тоталитарных режимов: до пяти лет тюрьмы.
- Ранее УИНП презентовал видео, которое развенчивает мифы о Дне победы.
- Читайте мнение: Победобесие Путина или Почему Россия не признает подлинную историю Второй мировой.
Смотрите видео: "Это не повод для шашлыков". Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы
Комментарии