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"Никаких нацистов, никаких коммунистов". Дробович оптимистичен после 8–9 мая в Украине

11.05.2021, 09:09
Антон Дробович (скриншот из видеозаписи УИНП)

В целом спокойные акции, приуроченные к 8-9 мая в Украине, дают повод для оптимизма, а закон "должен работать бескомпромиссно и четко: никаких нацистов, никаких коммунистов", считает директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

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В Украине прошло более 600 массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Открыто 13 уголовных дел, в Одессе и Очакове произошли стычки.

По словам Дробовича, это нормально, что каждый может сам выбрать "подходящую" ему дату для того, чтобы отметить окончание в 1945 году Второй мировой войны.

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Чиновник считает, что раз Украина является демократической страной, "необязательно, чтобы все одинаково относились к празднику".

"Разные люди могут выбирать те модели чествования, которые им ближе, тем более, что у нас в стране есть и 8 мая – День памяти и примирения, и 9 мая – День победы над нацизмом. <...> Такое (небольшое) количество нарушений и относительно спокойный характер акций – это оптимистический сигнал", – объяснил он.

Глава УИНП подчеркнул: по его мнению, конфликты и стычки вокруг дат 8 и 9 мая – следствие того, что "многие политики пытаются качать противоречия на теме Второй мировой войны".

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Евгений Пилипенко
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Вторая мировая война уинп ссср коммунизм день победы 9 мая праздник стычки символика 8 мая Антон Дробович
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