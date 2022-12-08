"Низкий уровень подготовки". В ВСУ назвали причину взрывов на российских авиабазах

Наиболее вероятной причиной взрывов на российских авиабазах стал низкий уровень подготовки российских военных. Об этом сообщается на странице Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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В сообщении напоминают, что после "странной вспышки", взрыва бензовоза и повреждения самолета Ту-22М 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезли 10 бомбардировщиков Ту-22 М, которые наносили ракетные удары по Украине.

"Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала вкс рф", – говорится в сообщении ВСУ.

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Наталія Медведєва

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