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"Низкий уровень подготовки". В ВСУ назвали причину взрывов на российских авиабазах

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 14:16
Авиабаза Дягилево (Фото: twitter.com/kromark)

Наиболее вероятной причиной взрывов на российских авиабазах стал низкий уровень подготовки российских военных. Об этом сообщается на странице Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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В сообщении напоминают, что после "странной вспышки", взрыва бензовоза и повреждения самолета Ту-22М 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезли 10 бомбардировщиков Ту-22 М, которые наносили ракетные удары по Украине.

"Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала вкс рф", – говорится в сообщении ВСУ.

Читайте также: С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее девяти бомбардировщиков – спутниковые фото

Читайте также: Авиабазы России атаковали не "Стрижи" или дроны Укроборонпрома, это другая разработка – FT

Наталія Медведєва
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война авиабаза энгельс дягилево
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