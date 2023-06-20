Ночная атака дронами. В Киевской области обломки "шахедов" повредили дома

Во время ночной атаки России 20 июня обломки сбитых дронов Shahed упали на Киевскую область и повредили несколько частных домов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Кравченко отметил, что враг атаковал Киевскую область дронами в несколько волн, воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

"По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов", – сообщил глава ОВА.

Он добавил, что из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", – написал Кравченко.

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