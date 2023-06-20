Ночная атака дронами. В Киевской области обломки "шахедов" повредили дома
20.06.2023, 09:24
Руслан Кравченко (Фото: Facebook/RuslanKravchenkoKyiv)
Во время ночной атаки России 20 июня обломки сбитых дронов Shahed упали на Киевскую область и повредили несколько частных домов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
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Кравченко отметил, что враг атаковал Киевскую область дронами в несколько волн, воздушная тревога продолжалась более четырех часов.
"По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов", – сообщил глава ОВА.
Он добавил, что из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки.
"К счастью, жертв и пострадавших нет", – написал Кравченко.
- Ночью 20 июня три "шахеда" попали в объект критической инфраструктуры во Львове.
- Вокруг Киева было уничтожено около 20 дронов-камикадзе.
- По Запорожью Россия ударила ракетами С-300 – целились в инфраструктуру и место отдыха.
- В целом ночью 20 июня ПВО сбила 32 из 35 "шахедов".
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