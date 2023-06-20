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Нічна атака дронами. На Київщині уламки "шахедів" пошкодили будинки

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 09:24
Нічна атака дронами. На Київщині уламки
Руслан Кравченко (Фото: Facebook/RuslanKravchenkoKyiv)

Під час нічної атаки Росії 20 червня уламки збитих дронів Shahed впали на Київську область та пошкодили кілька приватних будинків. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко зазначив, що ворог атакував Київську область дронами в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад чотири години.

"За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків", – повідомив голова ОВА.

Він додав, що через падіння уламків зафіксовано горіння трав'яної підстилки.

"На щастя, жертв та постраждалих немає", – написав Кравченко.

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Наталія Медведєва
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