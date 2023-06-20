Нічна атака дронами. На Київщині уламки "шахедів" пошкодили будинки
20.06.2023, 09:24
Руслан Кравченко (Фото: Facebook/RuslanKravchenkoKyiv)
Під час нічної атаки Росії 20 червня уламки збитих дронів Shahed впали на Київську область та пошкодили кілька приватних будинків. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
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Кравченко зазначив, що ворог атакував Київську область дронами в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад чотири години.
"За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків", – повідомив голова ОВА.
Він додав, що через падіння уламків зафіксовано горіння трав'яної підстилки.
"На щастя, жертв та постраждалих немає", – написав Кравченко.
- Вночі 20 червня три "шахеди" влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львові.
- Навколо Києва було знищено близько 20 дронів-камікадзе.
- На Запоріжжі Росія вдарила ракетами С-300 – цілилися в інфраструктуру та місце відпочинку.
- Загалом уночі 20 червня ППО збила 32 із 35 "шахедів".
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