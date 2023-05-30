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Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 09:40
Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото - Фото
Последствия российского удара дронами 30 мая 2023 года (Фото: Нацполиция)

В результате удара дронами-камикадзе, который Россия нанесла по Киеву и области ночью 30 мая, погибла женщина, 13 человек получили ранения. Об этом сообщил и.о. начальника Нацполиции Иван Выговский.

"Этой тяжелой ночью в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения", – сообщил Выговский.

По его информации, в Киеве ранены девять человек, погибла 33-летняя женщина. В Киевской области травмированы четверо граждан.

"Также повреждены 16 объектов — гражданские авто, строения и жилые дома", – сообщил глава Нацполиции.

Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото

Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото

Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото

Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото

Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото

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Наталья Медведева
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