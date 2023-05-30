Ночной удар дронами 30 мая: ранены 13 человек, девять в Киеве. Погибла женщина – фото
30.05.2023, 09:40
Последствия российского удара дронами 30 мая 2023 года (Фото: Нацполиция)
В результате удара дронами-камикадзе, который Россия нанесла по Киеву и области ночью 30 мая, погибла женщина, 13 человек получили ранения. Об этом сообщил и.о. начальника Нацполиции Иван Выговский.
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"Этой тяжелой ночью в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения", – сообщил Выговский.
По его информации, в Киеве ранены девять человек, погибла 33-летняя женщина. В Киевской области травмированы четверо граждан.
"Также повреждены 16 объектов — гражданские авто, строения и жилые дома", – сообщил глава Нацполиции.
- Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 мая, есть жертвы и разрушения в столице и области.
- Силы ПВО уничтожили 29 из 31 "шахеда".
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