Нічний удар дронами 30 травня: поранено 13 людей, дев'ять у Києві. Загинула жінка – фото
30.05.2023, 09:40
Наслідки російського удару дронами 30 травня 2023 (Фото: Нацполіція)
Внаслідок удару дронами-камікадзе, який Росія завдала по Києву та області вночі 30 травня, загинула жінка, 13 людей отримали поранення. Про це повідомив в.о. начальника Нацполіції Іван Виговський.
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"Цієї важкої ночі в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 отримали поранення", – повідомив Виговський.
За його інформацією, у Києві поранено дев'ятьох людей, загинула 33-річна жінка. У Київській області травмовано чотирьох громадян.
"Також пошкоджено 16 об'єктів — цивільні авто, споруди та житлові будинки", – повідомив голова Нацполіції.
- Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч на 30 травня, є жертви й руйнування у столиці та області.
- Сили ППО знищили 29 із 31 "шахеда".
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