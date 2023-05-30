Нічний удар дронами 30 травня: поранено 13 людей, дев'ять у Києві. Загинула жінка – фото

Внаслідок удару дронами-камікадзе, який Росія завдала по Києву та області вночі 30 травня, загинула жінка, 13 людей отримали поранення. Про це повідомив в.о. начальника Нацполіції Іван Виговський.

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"Цієї важкої ночі в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 отримали поранення", – повідомив Виговський.

За його інформацією, у Києві поранено дев'ятьох людей, загинула 33-річна жінка. У Київській області травмовано чотирьох громадян.

"Також пошкоджено 16 об'єктів — цивільні авто, споруди та житлові будинки", – повідомив голова Нацполіції.

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