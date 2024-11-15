Ночью Россия атаковала именно ударными дронами, а не имитационными целями – Игнат
В ночь на 15 ноября Россия запустила по Украине именно "шахеды", а не беспилотники неустановленного типа, как практикует это в последнее время. Этим обусловлены существенные последствия атаки в Одессе, объяснил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
"Шахеды" летели в Одессу через море – из Краснодарского края и временно оккупированного Крыма.
"Именно "шахеды", а не вот то "неустановленного типа", которое постоянно летит с севера вперемешку с настоящими ударными беспилотниками", – подчеркнул Игнат.
Поэтому, отметил он, в Одессе много последствий на земле даже после пораженных/сбитых ударных БпЛА с боевой частью.
Также, объясняет Игнат, плотная застройка города и урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент сбивания остается высоким. Однако, к сожалению, не все, что летит, можно сбить над морем.
Он также подчеркнул, что судьба Telegram в Украине неопределенна, а в Минцифры заверили, что Viber сейчас вполне безопасен, поэтому с 19 ноября 2024 года Воздушные силы будут дополнительно информировать в этом мессенджере. Подписаться можно уже сейчас здесь.
- Вечером 14 ноября Россия атаковала Одессу "шахедами" и ракетами, в результате чего погибла женщина, еще 10 человек пострадали, в том числе ребенок. Повреждения получили гражданские объекты и портовая инфраструктура.
- Всего в ночь на 15 ноября РФ запустила две ракеты Х-59/69 и 29 ударных БпЛА. Силы ПВО сбили одну ракету и 25 беспилотников.