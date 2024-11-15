Ночью Россия атаковала именно ударными дронами, а не имитационными целями – Игнат

Во время атак РФ использует не только настоящие ударные дроны, но и ложные цели, однако этой ночью оккупанты запускали именно "шахеды"

Фото: Telegram Олега Кипера

В ночь на 15 ноября Россия запустила по Украине именно "шахеды", а не беспилотники неустановленного типа, как практикует это в последнее время. Этим обусловлены существенные последствия атаки в Одессе, объяснил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Шахеды" летели в Одессу через море – из Краснодарского края и временно оккупированного Крыма.

"Именно "шахеды", а не вот то "неустановленного типа", которое постоянно летит с севера вперемешку с настоящими ударными беспилотниками", – подчеркнул Игнат.

Поэтому, отметил он, в Одессе много последствий на земле даже после пораженных/сбитых ударных БпЛА с боевой частью.

Также, объясняет Игнат, плотная застройка города и урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент сбивания остается высоким. Однако, к сожалению, не все, что летит, можно сбить над морем.

Он также подчеркнул, что судьба Telegram в Украине неопределенна, а в Минцифры заверили, что Viber сейчас вполне безопасен, поэтому с 19 ноября 2024 года Воздушные силы будут дополнительно информировать в этом мессенджере. Подписаться можно уже сейчас здесь.