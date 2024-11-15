Вночі Росія атакувала саме ударними дронами, а не імітаційними цілями – Ігнат
В ніч проти 15 листопада Росія запустила по Україні саме "шахеди", а не безпілотники невстановленого типу, як практикує це останнім часом. Цим зумовлені суттєві наслідки від атаки в Одесі, пояснив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.
"Шахеди" летіли на Одесу через море – із Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму.
"Саме "шахеди", а не оте "невстановленого типу", що постійно летить з півночі вперемішку зі справжніми ударними безпілотниками", – наголосив Ігнат.
Тому, зазначив він, в Одесі багато наслідків на землі – навіть після уражених/збитих ударних БпЛА із бойовою частиною.
Також, пояснює Ігнат, щільна забудова міста й урбанізована місцевість суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, але відсоток збиття залишається високим. Втім, на жаль, не все, що летить, можливо збити над морем.
Він також наголосив, що доля Telegram в Україні невизначена, а у Мінцифри запевнили, що Viber нині цілком безпечний, тому із 19 листопада 2024 року Повітряні сили додатково інформуватимуть у цьому месенджері. Підписатись можна вже зараз тут.
- Ввечері 14 листопада Росія атакувала Одесу "шахедами" і ракетами, внаслідок чого загинула жінка, ще 10 людей постраждали, зокрема дитина. Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти та портова інфраструктура.
- Загалом в ніч проти 15 листопада РФ запустила дві ракети Х-59/69 і 29 ударних БпЛА. Сили ППО збили одну ракету і 25 безпілотників.