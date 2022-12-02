Новинский отреагировал на введенные против него санкции СНБО, намерен обжаловать в судах
Бывший народный депутат (Оппоблок) и бизнесмен Вадим Новинский отреагировал на введенные против него Советом национальной безопасности и обороны персональные санкции и заявил о намерении обжаловать их в судах. Свое мнение Новинский высказал в Facebook.
Экс-нардеп заявил, что расценивает применение к нему персональных санкций как "преследование за религиозные убеждения".
По его словам, он много лет "ощущает давление" за поддержку и благотворительную помощь УПЦ МП.
"Я сознательно принял гражданство Украины и являюсь ее патриотом. Всегда выступал за мир, сохранение украинской государственности и территориальной целостности Украины. Бизнесы, акционером которых я являюсь, вносят существенный вклад в экономику и обороноспособность Украины", – заявил Новинский.
Он напомнил, что Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания, и заявил о намерении обжаловать применение введенных против него санкций СНБО в украинских и международных судах.
- СБУ нашла в Ивано-Франковской епархии УПЦ МП материалы, отрицающие существование Украины.
- В помещениях УПЦ МП под Черновцами тоже "русский мир". Церковник оттуда посетовал на "вероломство" СБУ и раздевание.
- 1 декабря СБУ заявила, что обнаружила в монастыре УПЦ Московского патриархата на Закарпатье пророссийские материалы.
- 2 декабря СНБО ввел санкции против Новинского, наместника Лавры Павла и других деятелей УПЦ МП.
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