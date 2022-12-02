Новинский отреагировал на введенные против него санкции СНБО, намерен обжаловать в судах

Бывший народный депутат (Оппоблок) и бизнесмен Вадим Новинский отреагировал на введенные против него Советом национальной безопасности и обороны персональные санкции и заявил о намерении обжаловать их в судах. Свое мнение Новинский высказал в Facebook.

Экс-нардеп заявил, что расценивает применение к нему персональных санкций как "преследование за религиозные убеждения".

По его словам, он много лет "ощущает давление" за поддержку и благотворительную помощь УПЦ МП.

"Я сознательно принял гражданство Украины и являюсь ее патриотом. Всегда выступал за мир, сохранение украинской государственности и территориальной целостности Украины. Бизнесы, акционером которых я являюсь, вносят существенный вклад в экономику и обороноспособность Украины", – заявил Новинский.

Он напомнил, что Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания, и заявил о намерении обжаловать применение введенных против него санкций СНБО в украинских и международных судах.

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Наталія Медведєва

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