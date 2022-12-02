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Новинский отреагировал на введенные против него санкции СНБО, намерен обжаловать в судах

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 21:19
Новинский отреагировал на введенные против него санкции СНБО, намерен обжаловать в судах - Фото
Вадим Новинский (фото: пресс-служба политика)

Бывший народный депутат (Оппоблок) и бизнесмен Вадим Новинский отреагировал на введенные против него Советом национальной безопасности и обороны персональные санкции и заявил о намерении обжаловать их в судах. Свое мнение Новинский высказал в Facebook.

Экс-нардеп заявил, что расценивает применение к нему персональных санкций как "преследование за религиозные убеждения". 

По его словам, он много лет "ощущает давление" за поддержку и благотворительную помощь УПЦ МП.

"Я сознательно принял гражданство Украины и являюсь ее патриотом. Всегда выступал за мир, сохранение украинской государственности и территориальной целостности Украины. Бизнесы, акционером которых я являюсь, вносят существенный вклад в экономику и обороноспособность Украины", – заявил Новинский.

Он напомнил, что Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания, и заявил о намерении обжаловать применение введенных против него санкций СНБО в украинских и международных судах.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру: что это значит для УПЦ МП

Наталія Медведєва
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санкции упц мп Вадим Новинский
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