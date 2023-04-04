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Новое "большое наступление" оккупантов было пропагандистской аферой России – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 16:49
Новое
Андрій Юсов (Скріншот)

Новое "большое наступление" россиян, прогнозируемое на конец зимы или начало весны, было "очередной пропагандистской аферой" россиян, однако Кремль не отказывается от своих стратегических целей, хоть и не достигает желаемых результатов в войне против Украины. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что большое наступление россиян началось 24 февраля 2022 года, а то, что было зимой этого года, было "в большей степени очередной пропагандистской аферой и ИПСО".

"Большое наступление должно было напугать и дезориентировать Украину, союзников, партнеров, но в результате ключевые события сосредоточились, как и сообщала украинская разведка, на Донбассе. Задача, которую Кремль ставил перед оккупационным корпусом, – это выход на админграницу и полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Мы видим, что в очередной раз эти задачи и сроки провалены", – сказал Юсов.

Главной причиной этого провала представитель ГУР назвал героическое сопротивление украинского общества и Сил обороны. Также, по его словам, повлияла и санкционная политика.

"Лучшая часть российской армии уже уничтожена после 24 февраля [2022-го] на территории Украины. То же касается наилучшей части техники и вооружения рашистов", – сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что у РФ при этом остается немалый мобилизационный потенциал, много старых образцов вооружения на консервации и определенная возможность производства оружия.

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"Но это все уже не может компенсировать те потери, которые рашисты понесли на территории Украины после начала этого позорного полномасштабного вторжения", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что "коллективный Путин" все равно не отказывается от своих стратегических целей, "но, тем не менее, мы видим, что результатов они не достигают".

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Оксана Житнюк
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