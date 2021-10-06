Нового спикера Рады могут избрать в пятницу – Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть назначение нового спикера в пятницу, 8 октября, заявил сегодня на брифинге глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Арахамия уверен, что завтра, 7 октября, за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова проголосуют около 240 депутатов при необходимых 226. В этом случае в четверг вечером планируется заседание фракции СН, на котором будет выдвинута кандидатура нового спикера. Им, вероятно, станет первый вице-спикер Руслан Стефанчук, должность первого вице-спикера в таком случае может занять глава партии СН Александр Корниенко.

Голосование за новое руководство парламента может состояться в пятницу, заявил Арахамия.

Корниенко также подтвердил на брифинге, что голосование по новому спикеру пройдет в пятницу.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

Сегодня, 5 октября, Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.

Денис Юдин

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