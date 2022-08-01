"Нужен диалог". Боррель приветствовал решение Косово отложить замену сербских документов
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение косовского правительства отложить на месяц замену сербских документов на въезд-выезд и номерных автомобильных знаков, которое стало поводом для обострения отношений между Косово и Сербией. Боррель опубликовал свою реакцию на произошедшее в Twitter.
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"Приветствуем решение Косово перенести меры на 1 сентября. Ожидаем, что все баррикады немедленно уберут", – написал Боррель.
Он добавил, что нерешенные проблемы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС и сосредоточения внимания на всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией.
"Это необходимо для их пути интеграции в ЕС", – резюмировал глава европейской дипломатии.
- 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.
- 31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".
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- Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), заявили о готовности вмешаться.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил о стремлении к мирному разрешению конфликта с Косово.
- Правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.
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