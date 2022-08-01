"Нужен диалог". Боррель приветствовал решение Косово отложить замену сербских документов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение косовского правительства отложить на месяц замену сербских документов на въезд-выезд и номерных автомобильных знаков, которое стало поводом для обострения отношений между Косово и Сербией. Боррель опубликовал свою реакцию на произошедшее в Twitter.

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"Приветствуем решение Косово перенести меры на 1 сентября. Ожидаем, что все баррикады немедленно уберут", – написал Боррель.

Он добавил, что нерешенные проблемы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС и сосредоточения внимания на всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией.

"Это необходимо для их пути интеграции в ЕС", – резюмировал глава европейской дипломатии.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.

31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".

Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.

Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), заявили о готовности вмешаться.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о стремлении к мирному разрешению конфликта с Косово.

Правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.

Наталия Медведева

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