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"Нужен диалог". Боррель приветствовал решение Косово отложить замену сербских документов

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 05:33
Жозеп Боррель (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение косовского правительства отложить на месяц замену сербских документов на въезд-выезд и номерных автомобильных знаков, которое стало поводом для обострения отношений между Косово и Сербией. Боррель опубликовал свою реакцию на произошедшее в Twitter.

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"Приветствуем решение Косово перенести меры на 1 сентября. Ожидаем, что все баррикады немедленно уберут", – написал Боррель.

Он добавил, что нерешенные проблемы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС и сосредоточения внимания на всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией.

"Это необходимо для их пути интеграции в ЕС", – резюмировал глава европейской дипломатии.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.
  • 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.
  • 31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом". 
  • Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово. 
  • Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), заявили о готовности вмешаться.
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил о стремлении к мирному разрешению конфликта с Косово.
  • Правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.
Наталия Медведева
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косово сербия Жозеп Боррель
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