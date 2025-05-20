Потрібен час, щоб оцінити, чи достатньо робить Україна для припинення вогню – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції у Білому домі, що Україна готова до припинення вогню, назвавши свого українського колегу Володимира Зеленського "сильним хлопцем". Водночас він зауважив, що потрібен час, щоб оцінити, чи достатньо Київ зробив для цього.
"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", – сказав американський президент.
Відповідаючи на запитання, чи робить Україна достатньо, щоб досягти припинення вогню, Трамп заявив, що йому потрібен час, щоб зробити висновки.
"Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це запитання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розв'язати цю проблему", – додав президент США.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Того самого дня була зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва й Москви з 2022 року.
- Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.
- 19 травня Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні.