Потрібен час, щоб оцінити, чи достатньо робить Україна для припинення вогню – Трамп

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

Президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції у Білому домі, що Україна готова до припинення вогню, назвавши свого українського колегу Володимира Зеленського "сильним хлопцем". Водночас він зауважив, що потрібен час, щоб оцінити, чи достатньо Київ зробив для цього.

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"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", – сказав американський президент.

Відповідаючи на запитання, чи робить Україна достатньо, щоб досягти припинення вогню, Трамп заявив, що йому потрібен час, щоб зробити висновки.

"Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це запитання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розв'язати цю проблему", – додав президент США.