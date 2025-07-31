NYT: Администрация Трампа разрешила развертывание Нацгвардии в иммиграционных центрах

Войска Нацгвардии должны помогать в процессе депортации мигрантов, находящихся под опекой Иммиграционной и таможенной службы

Военные Нацгвардии США (Фото: Flickr)

Администрация президента США Дональда Трампа санкционировала развертывание подразделений Национальной гвардии в иммиграционных центрах, усилив использование военных в рамках иммиграционных мероприятий. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полученную служебную записку.

Чиновники Иммиграционной и таможенной службы сообщили полевым офисам, что Нацгвардия будет привлечена для помощи в "обработке документов иностранцев".

Этот термин иммиграционные служащие используют для обозначения документов, оформляемых перед задержанием иммигрантов.

Руководство иммиграционных центров также будет "руководить" войсками, предназначенными для этой миссии.

По словам неназванного представителя Министерства обороны, войска Нацгвардии будут развернуты в 20 штатах с губернаторами-республиканцами, включая Флориду, Джорджию, Вирджинию, Техас и Луизиану.

Первое развертывание войск Национальной гвардии запланировано на начало августа.

Ранее президент Трамп отправил в Лос-Анджелес около 4100 военных Национальной гвардии Калифорнии, а впоследствии и 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы.

Трамп заявлял, что считает "отличным решением" введение Национальной гвардии в Лос-Анджелес, и раскритиковал мэра Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которые выступили против этого.