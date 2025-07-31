NYT: Администрация Трампа разрешила развертывание Нацгвардии в иммиграционных центрах
Военные Нацгвардии США (Фото: Flickr)

Администрация президента США Дональда Трампа санкционировала развертывание подразделений Национальной гвардии в иммиграционных центрах, усилив использование военных в рамках иммиграционных мероприятий. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полученную служебную записку.

Чиновники Иммиграционной и таможенной службы сообщили полевым офисам, что Нацгвардия будет привлечена для помощи в "обработке документов иностранцев".

Этот термин иммиграционные служащие используют для обозначения документов, оформляемых перед задержанием иммигрантов.

Читайте также
"Кто здесь главный". Почему мигранты восстали против Трампа и какие в этом риски для США

Руководство иммиграционных центров также будет "руководить" войсками, предназначенными для этой миссии.

По словам неназванного представителя Министерства обороны, войска Нацгвардии будут развернуты в 20 штатах с губернаторами-республиканцами, включая Флориду, Джорджию, Вирджинию, Техас и Луизиану.

Первое развертывание войск Национальной гвардии запланировано на начало августа.

Ранее президент Трамп отправил в Лос-Анджелес около 4100 военных Национальной гвардии Калифорнии, а впоследствии и 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы.

Трамп заявлял, что считает "отличным решением" введение Национальной гвардии в Лос-Анджелес, и раскритиковал мэра Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которые выступили против этого.

Читайте также
Пентагон выводит морских пехотинцев из Лос-Анджелеса после протестов
Нацгвардия СШАдональд трампиммигрант