NYT: Адміністрація Трампа дозволила розгортання Нацгвардії в імміграційних центрах

Війська Нацгвардії мають допомагати у процесі депортації мігрантів, які перебувають під опікою Імміграційної та митної служби

Військові Нацгвардії США (Фото: Flickr)

Адміністрація президента США Дональда Трампа санкціонувала розгортання підрозділів Національної гвардії в імміграційних центрах, посиливши використання військових у рамках імміграційних заходів. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на отриману службову записку.

Посадовці Імміграційної та митної служби повідомили польові офіси, що Нацгвардію буде залучено для допомоги в "обробці документів іноземців".

Цей термін імміграційні службовці використовують для позначення документів, що оформлюються перед затриманням іммігрантів.

Керівництво імміграційних центрів також "керуватиме" військами, призначеними для цієї місії.

За словами неназваного представника Міністерства оборони, війська Нацгвардії буде розгорнуто у 20 штатах з губернаторами-республіканцями, включно з Флоридою, Джорджією, Вірджинією, Техасом та Луїзіаною.

Перше розгортання військ Національної гвардії заплановано на початок серпня.

Раніше президент Трамп відправив до Лос-Анджелеса близько 4100 військових Національної гвардії Каліфорнії, а згодом і 700 морських піхотинців, щоб придушити протести проти рейдів агентів Імміграційної та митної служби.

Трамп заявляв, що вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса, й розкритикував міську голову Карен Басс і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього.

3 квітня газета The Washington Post писала, що адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів протягом року.

З 6 червня у каліфорнійському місті були сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувалося на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа.

Понад 2000 акцій протесту було заплановано на 14 червня, у день народження Трампа та День національного прапора, з нагоди якого у Вашингтоні проводився військовий парад.