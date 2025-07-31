NYT: Адміністрація Трампа дозволила розгортання Нацгвардії в імміграційних центрах
Військові Нацгвардії США (Фото: Flickr)

Адміністрація президента США Дональда Трампа санкціонувала розгортання підрозділів Національної гвардії в імміграційних центрах, посиливши використання військових у рамках імміграційних заходів. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на отриману службову записку.

Посадовці Імміграційної та митної служби повідомили польові офіси, що Нацгвардію буде залучено для допомоги в "обробці документів іноземців".

Цей термін імміграційні службовці використовують для позначення документів, що оформлюються перед затриманням іммігрантів.

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Керівництво імміграційних центрів також "керуватиме" військами, призначеними для цієї місії.

За словами неназваного представника Міністерства оборони, війська Нацгвардії буде розгорнуто у 20 штатах з губернаторами-республіканцями, включно з Флоридою, Джорджією, Вірджинією, Техасом та Луїзіаною.

Перше розгортання військ Національної гвардії заплановано на початок серпня.

Раніше президент Трамп відправив до Лос-Анджелеса близько 4100 військових Національної гвардії Каліфорнії, а згодом і 700 морських піхотинців, щоб придушити протести проти рейдів агентів Імміграційної та митної служби.

Трамп заявляв, що вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса, й розкритикував міську голову Карен Басс і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього.

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