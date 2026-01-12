NYT: Системы ПВО Венесуэлы от РФ были нерабочими во время операции США по захвату Мадуро

ЗРК "Бук" и С-300 не были подключены к радарам, а некоторые части и вовсе лежали на складах, говорят чиновники из США

Российские системы противовоздушной обороны в Венесуэле С-300 и Бук-М2 не были подключены к радарам во время операции США по захвату диктатора страны Николаса Мадуро. Об этом The New York Times сообщили несколько действующих и бывших американских чиновников.

Венесуэла объявила о закупке у России зенитно-ракетных комплексов в 2009 году на фоне напряженности в отношениях с США. Тогдашний левый президент страны Уго Чавес приветствовал это оружие как средство сдерживания американской агрессии. Однако обслуживать и эксплуатировать эти системы ПВО Венесуэла не смогла.

По словам четырех американских чиновников, это сделало ее воздушное пространство уязвимым, когда Пентагон начал операцию "Абсолютная решимость" по захвату Мадуро.

Газета NYT провела собственный анализ фотографий, видеозаписей и спутниковых снимков, показавший, что некоторые компоненты средств ПВО на момент атаки все еще находились на складе, а не были в рабочем состоянии.

"В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на многомесячные предупреждения, Венесуэла не была готова к американскому вторжению. Некомпетентность венесуэльских военных, по всей видимости, сыграла большую роль в успехе США", – отмечает газета.

Бывшие чиновники и аналитики сообщили, что, по всей видимости, системы ПВО Венесуэлы не были связаны между собой в момент, когда американские вертолеты вошли в ее воздушное пространство.

"После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем ПВО Венесуэлы", – сказал бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

Кроме того, по словам неназванных официальных лиц и экспертов, Россия тоже понесла убытки, так как ее инструктора и техники должны были обслуживать эти системы. Но война против Украины, вероятно, ограничила ее возможности по поддержанию этих систем.

А два бывших американских чиновника и вовсе считают, что Кремль молчаливо допустил ветхость военной техники, проданной Венесуэле, чтобы избежать более серьезного конфликта с США. Если бы армия Венесуэлы сбила вертолет США, то последствия для России могли бы быть значительными.