NYT: Системи ППО Венесуели від РФ були неробочими під час операції США із захоплення Мадуро

Російські системи протиповітряної оборони у Венесуелі С-300 і Бук-М2 не були підключені до радарів під час операції США із захоплення диктатора країни Ніколаса Мадуро. Про це The New York Times повідомили кілька чинних і колишніх американських чиновників.

Венесуела оголосила про закупівлю у Росії зенітно-ракетних комплексів у 2009 році на тлі напруженості у відносинах зі США. Тодішній лівий президент країни Уго Чавес вітав цю зброю як засіб стримування американської агресії. Однак обслуговувати й експлуатувати ці системи ППО Венесуела не змогла.

За словами чотирьох американських чиновників, це зробило її повітряний простір уразливим, коли Пентагон почав операцію "Абсолютна рішучість" із захоплення Мадуро.

Газета NYT провела власний аналіз фотографій, відеозаписів і супутникових знімків, який показав, що деякі компоненти засобів ППО на момент атаки все ще перебували на складі, а не були в робочому стані.

"У сукупності ці дані свідчать про те, що, попри багатомісячні попередження, Венесуела не була готова до американського вторгнення. Некомпетентність венесуельських військових, очевидно, зіграла велику роль в успіху США", – зазначає газета.

Колишні чиновники й аналітики повідомили, що, найімовірніше, системи ППО Венесуели не були пов'язані між собою в момент, коли американські гелікоптери увійшли в її повітряний простір.

"Після багатьох років корупції, поганої логістики й санкцій усе це, безумовно, знизило боєготовність систем ППО Венесуели", – сказав колишній керівник представництва ЦРУ у Венесуелі Річард де ла Торре.

Крім того, за словами неназваних офіційних осіб та експертів, Росія теж зазнала збитків, тому що її інструктори й техніки повинні були обслуговувати ці системи. Але війна проти України, ймовірно, обмежила її можливості з підтримки цих систем.

А двоє колишніх американських чиновників і зовсім вважають, що Кремль мовчазно допустив зношеність військової техніки, проданої Венесуелі, щоб уникнути серйознішого конфлікту зі США. Якби армія Венесуели збила вертоліт США, то наслідки для Росії могли б бути значними.