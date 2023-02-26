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О Китае следует судить по его действиям, а не заявлениям — глава Минобороны Германии

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 16:55
О Китае следует судить по его действиям, а не заявлениям — глава Минобороны Германии - Фото
Борис Писториус (фото - ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что о Китае следует судить по его действиям, а не заявлениям. Так он прокомментировал общественной телерадиокомпании Deutschlandfunk информацию о возможных поставках китайского оружия России и "мирный план" КНР.

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"Я приветствую китайское предложение ("мирный план" из 12 пунктов, – ред.) как инициативу, но теперь должны последовать действия. Китай влияет на Россию. Когда я слышу сообщения — не знаю, правда ли это — о том, что Китай якобы планирует поставлять в Россию беспилотники-камикадзе одновременно с представлением мирного плана, я предлагаю судить о Китае по его действиям, а не по его декларациям", – сказал Писториус.

Он отметил, что если информация о возможных поставках Китаем оружия в Россию окажется правдивой, то это будет "удручающим событием, которое, конечно, поставило бы под вопрос доверие к Китаю".

  • 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России. 
  • 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
  • Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, показывают, что Китай решает вопрос о том, стоит ли поставлять оружие для поддержки войны России в Украине.
  • Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Соединенные Штаты Америки уверены, что Китай изучает возможность поставки оружия в Россию.
Вадим Ребрина
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Китай оружие борис писториус
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