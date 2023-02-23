США могут открыть разведданные о возможной поставке оружия из Китая в Россию – WSJ
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, показывают, что Китай решает вопрос о том, стоит ли поставлять оружие для поддержки войны России в Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
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Дискуссии о публичном раскрытии информации проходят в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине вторжения России в Украину, которое состоится 24 февраля.
По словам американских и европейских официальных лиц, в последние недели западные страны получили информацию о том, что Пекин может начать поставки оружия в Россию, хотя, похоже, Китай еще не принял окончательного решения.
По словам официальных лиц, ранее Пекин проявлял осторожность, ограничивая свою поддержку финансовой помощью и закупками нефти, но, согласно последним оценкам разведки, эта позиция, похоже, меняется.
"До сих пор, – сказал высокопоставленный западный чиновник, – существовала неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России".
Чиновник добавил, что разведданные, которыми сейчас располагают США и их союзники, "намного менее двусмысленны".
Администрация Байдена работает над рассекречиванием разведданных для возможного обнародования, по словам официальных лиц, окончательное решение о публичном раскрытии или сроках не принято.
Как отмечается, китайская торговля оружием окутана тайной, и неясно, какое именно оружие может получить Россия.
Уточняется, что Китай является мировым лидером в производстве оружия, которое активно использовалось в войне в Украине, включая артиллерийские системы большой дальности, высокоточные реактивные системы залпового огня, противотанковые ракеты и ракеты класса "земля-земля", а также небольшие тактические беспилотники и барражирующие боеприпасы.
- 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.
- 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.
- 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
- 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
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