США могут открыть разведданные о возможной поставке оружия из Китая в Россию – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, показывают, что Китай решает вопрос о том, стоит ли поставлять оружие для поддержки войны России в Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

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Дискуссии о публичном раскрытии информации проходят в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине вторжения России в Украину, которое состоится 24 февраля.

По словам американских и европейских официальных лиц, в последние недели западные страны получили информацию о том, что Пекин может начать поставки оружия в Россию, хотя, похоже, Китай еще не принял окончательного решения.

По словам официальных лиц, ранее Пекин проявлял осторожность, ограничивая свою поддержку финансовой помощью и закупками нефти, но, согласно последним оценкам разведки, эта позиция, похоже, меняется.

"До сих пор, – сказал высокопоставленный западный чиновник, – существовала неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России".

Чиновник добавил, что разведданные, которыми сейчас располагают США и их союзники, "намного менее двусмысленны".

Администрация Байдена работает над рассекречиванием разведданных для возможного обнародования, по словам официальных лиц, окончательное решение о публичном раскрытии или сроках не принято.

Как отмечается, китайская торговля оружием окутана тайной, и неясно, какое именно оружие может получить Россия.

Уточняется, что Китай является мировым лидером в производстве оружия, которое активно использовалось в войне в Украине, включая артиллерийские системы большой дальности, высокоточные реактивные системы залпового огня, противотанковые ракеты и ракеты класса "земля-земля", а также небольшие тактические беспилотники и барражирующие боеприпасы.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.

19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Наталія Медведєва

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